Paide palkas endise Nõmme Kalju ründaja

Andre Järva (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

20-aastane Järva on mänginud nii Eesti U-17, U-19 kui U-21 koondise eest. Oma debüüdi Premium liigas tegi ta Kalju eest 2015. aastal.

"Olen rahul, et leidsin endale klubi nagu Paide Linnameeskond, kus on palju tuttavaid nägusid, kellega olen erinevas vanuses koos või teineteise vastu mänginud," vahendab Soccernet.ee klubi Järva klubi pressiteenistusele öeldud sõnu. "Paide on suurte eesmärkidega klubi, mis on tulevikuks seadnud väga kõrged sihid. Tahan olla nendes plaanides üks tähtis lüli, kes annab oma väravatega suure panuse. Meil on hea noor ja väga ühtne meeskond, millega suudame teha suuri tegusid juba sel hooajal."

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Andre on väga heade eeldustega ründaja - ta on kiire, agressiivne, palliga enesekindel ja omanäolise tehnikaga noormängija. Hooaja ettevalmistusperioodi on Järva kenasti üle elanud, tema füüsiline vorm läinud paremaks, ka kontrollmängudes on ta mänginud hästi. Seega kokkuvõtvalt olen väga rahul, et meie meeskonda lisandus järjekordne noor, nahaalne ja mängunäljas jalgpallur. Hea täiendus!"

Paide Linnameeskonnaga on Premium liiga 2017. aasta hooaja eel liitunud ka Sten-Marten Vahi, Tristan Koskor, Henri Hanson, Andre Frolov, Edgar Tur, Magnar Vainumäe, Randy Padar, Sören Kaldma ning hooajaliste laenulepingutega Magnar Karofeld ja Alex Sander Sepp.