FC Flora hankis Nõmme Kaljust noore keskkaitsja

Märten Kuusk (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

“Otsus lubada Märten Kuusk FC Florasse ei tulnud kergelt. Meil on meeskonnas kaks noort ja perspektiivikat keskkaitsjat, Pürg ja Kuusk ning meil oleks olnud raske tagada mõlemale noorele samal positsioonil piisavalt arenguks vajaminevat mänguaega. Kuigi KTM reegelit arvestades teeb see otsus meie elu keerulisemaks, pidime siiski lähtuma mängija arengu ja Eesti jalgpalli huvidest tervikuna," kommenteeris klubi kodulehele Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev.

“Tänan Nõmme Kalju juhtkonda, treenereid, mängijaid ja kõiki teisi klubiga seotud inimesi Kaljus veedetud mitmete aastate eest. Tänan, et mõistsite noormängijate mänguaja vajadust ning võimaldasite ülemineku FC Florasse. Soovin kõikidele klubi inimestele ja Nõmme Kalju kogukonnale edu oma edasistes tegemistes," lisas Märten Kuusk.

FC Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on klubil Märten Kuuse liitumise üle hea meel: “Oleme Märteni tegemisi ja arengut juba mõnda aega huviga jälginud, küll selge teadmisega, et tegu on Nõmme Kalju mängijaga, kuid samal ajal hinnates kõrgelt tema sportlikku potentsiaali. On hea tõdeda, et täna on meil tekkinud võimalus mõelda temast kui mängijast, kes on liitumas FC Floraga. Meie klubis vajab kaitseliin tugevdamist ja usun, et Märten Kuuse sportlikud ja inimlikud omadused on oluliseks täienduseks kaitseliinile ja meeskonnale tervikuna.”

Kahe Eesti tippklubi vahel on ka varasemalt mängijate osas koostööd tehtud kui Kalju ridadesse on Florast tulnud teiste seas Ken Kallaste ja Karl Mööl ning Florasse on siirdunud varasemalt nõmmekate leerist Richard Aland ja Mihkel Ainsalu.