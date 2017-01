Eesti fännid saavad osta pääsmeid jalgpalli valikmängule Küprosel

Küprose jalgpallikoondis (Foto: AFP/Scanpix)

Eesti jalgpallifännid saavad nüüdsest soetada pileteid 25. märtsil võõrsil toimuvaks Küpros – Eesti MM-valikmänguks. Ühe pääsme hind on 10 eurot. Eesti Jalgpalli Liidu e-poes kestab piletimüük kuni 27. veebruarini.

Küpros – Eesti valikmäng on tänavu esimene võimalus näha koondist võistlustules. Mäng toimub kahe kuu pärast Nicosias laupäeval, 25. märtsil algusega kell 19:00. Matš leiab aset riigi suurimal, 1999. aastal avatud GSP staadionil, mis mahutab ligi 23 000 pealtvaatajat ning lisaks Küprose koondisele on see kodustaadioniks APOEL-ile ning Omoniale.

Nii Eesti kui ka Küpros on valikgrupis neljast mängust teeninud kolm punkti. Meie valikgruppi juhib täisedu 12 punktiga Belgia, teisel kohal on kümne punktiga Kreeka ja kolmandal real asub Bosnia ja Hertsegoviina seitsme punktiga. Gibraltaril pole kuuendana õnnestunud veel punktiarvet avada.

Eesti ja Küpros on varem kohtunud kuuel korral. Viimased neist leidsid aset 2001. aastal samuti MM-valikturniiri raames, kui nii Limassolis kui ka Tallinnas toimunud valikmängud lõppesid 2:2 viigiga. 90ndatel toimus neli maavõistlust võõrsil, millest kolm (1994, 1995, 1996) lõppesid koduvõistkonna võiduga, korra (1999) saatis edu ka eestlaseid.

Pileteid Küpros – Eesti mängule saab osta jalgpalliliidu kodulehekülje vahendusel.