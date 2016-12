24-aastane David Alaba nimetati kuuendat korda järjest Austria parimaks jalgpalluriks

David Alaba

Alaba teenis hääletusel kolm punkti enam kui Leicester Cityga Inglismaa meistriks tulnud kaitsja Christian Fuchs. Kolmandaks tuli Leipzigi mängija Marcel Sabitzer ning neljandaks Stoke’is leiba teeniv ründaja Marko Arnautovic. Hääli jagasid Austria kümne kõrgliigaklubi peatreenerid.

„See on suur au ja minu jaoks väga eriline tunnustus,“ sõnas Alaba pärast järjekordset võitu. Juba 18-aastasena esimest korda riigi parimaks nimetatud Alaba edestab kõigi aegade edetabelis Ivica Vasticit, kes võitis Austria parima jalgpalluri tiitli neljal korral.

„Kuus korda järjest riigi parimaks jalgpalluriks nimetada – see ütleb kõik,“ tõdes Bayerni tegevdirektor Karl-Heinz Rummenigge klubi koduleheküljele. „Me oleme väga uhked ja õnnelikud selle üle, et David just Bayernis mängib.“