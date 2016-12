Klavan on Liverpooli täpseima jalaga mees

Ragnar Klavan (Foto: Reuters/Scanpix)

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavan on vähemalt ühe täismängu kirja saanud palluritest oma koduklubi Liverpooli täpseima söödujalaga mängija. Samas arvestuses on ta kogu liiga paremuselt kümnes mees.

Klavan on seni Inglismaa kõrgliigas jaganud sööte meeletu täpsusega. Seni on kohale läinud koguni 90,8% tema söötudest. Tema järel on keskpoolkaitsjad Georginio Wijnaldum ja Jordan Henderson, kelle söödutäpsus on vastavalt 88,4 ja 88,2 protsenti, vahendas Soccernet.ee.

Klavani keskkaitsepartneritest on Joel Matip 87,5-protsendilise täpsusega klubi neljas ja Dejan Lovren 85,9 protsendiga klubi kuues.

Lisaks Liverpooli täpseima jalaga meheks olemisele on Klavan terve Premier League'i peale kümnenda sööduprotsendiga mees. Vähemalt 90 minutit mänginud jalgpalluritest on esimene Hulli ründav poolkaitsja Shaun Maloney (92,9%), kelle järgnevad Arsenali keskväljamees Mohamed Elneny (92,7%) ja Manchester City Ilkay Gündogan (91,9%).

Neile järgnevad John Terry (Chelsea keskkaitsja, 91,6%), Santi Cazorla (Arsenali poolkaitsja, 91,3%), Ki Sung-Yueng (Swansea poolkaitsja, 91,3%), Mousa Dembele (Tottenhami poolkaitsja, 91,1%), Edimilson Fernandes (West Hami poolkaitsja, 91,1%) ja üheksandana enne Klavanit Chris Smalling (Manchester Unitedi keskkaitsja, 90,9%).