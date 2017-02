Wenger: jätkan treenerina ka järgmisel hooajal

Arsene Wenger (Foto: AFP/Scanpix)

Lõpetamiskõlakate tuules andis Londoni Arsenali kauane loots Arsene Wenger mõista, et kavatseb ka järgmisel hooajal peatreenerina jätkata – seda siis kas Arsenali peatreeneri või mõne muu klubi peatreenerina.

Pressikonverentsil karikasarja mänguks Sutton Unitedi vastu keskenduti peamiselt prantslase tulevikule, vahendab Soccernet.ee.

67-aastane juhendaja end sellest kuigipalju segada ei lasknud, kuid üht-teist huvitavat siiski tuli: "Hetkel on meil teisi prioriteete ning minu tulevik ei ole oluline. Oluline on Arsenali tulevik ning tulemused, mida suudame sellel hooajal veel näidata. Misiganes ka ei juhtuks, jätkan ma järgmine aasta peatreenerina – kas Arsenalis või kusagil mujal."

"Vihkan mängude kaotamist ning tahan, et klubil läheks hästi. Ei ole võimalik olla kuskil 20 aastat, kaotada ning pärast kaotust vilistades minema kõndida. Raske on selliste asjadega tegeleda, kuid peame leidma jõu, et suudaksime anda väärilise vastuse," jäi Wenger endale kindlaks.