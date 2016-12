Hispaania kõrgliiga jalgpalluril diagnoositi munandivähk

Yeray Alvarez (Foto: AFP/Scanpix)

Noor mängumees tõusis tänavusel hooajal Baskimaa meeskonna regulaarseks algkoosseisu liikmeks ning kõikide sarjade peale on ta platsil käinud 17 kohtumises, kirjutab Soccernet.ee.

Bilbao presidendi Josu Urrutia sõnul läheb Alvarez järgmisel nädalal operatsioonile. "Mängija on hea, tugev ja rahulik. Ta on näitamas küpsust mitte ainult väljakul, kuid ka väljaspool seda. Ta on optimist. Samuti oleme meie."

Meeskonna arst Jotxean Lekue kinnitas, et operatsioonil eemaldatakse mängija munand ning rõhutas, et tegu on lihtsa protseduuriga ja ta on optimistlik selle õnnestumises.