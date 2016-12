Klopp on Mane koondisepausi ajaks nõus taktikat muutma

Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Sellel hooajal kaheksa väravat löönud senegallane on Liverpooli suurim väravakütt ning saab teha kaasa veel kolmes järgmises liigamatšis Stoke’i, Manchester City ning Sunderlandi vastu, enne, kui ta oma koondist Gabonis toimuvale turniirile abistama lendab. Senegali edu korral võib Mane Liverpoolist eemale jääda pea kuuks ajaks.

„Ta on väga ründav mängija, suurepärane mängija. Ta suudab kõike teha,“ ei jäänud Klopp Mane iseloomustamisel kiitusega kitsiks. „Kui meil oleks tema asendamiseks viis teist ääremängijat, poleks meil selline meeskond, nagu meil praegu on – sellises atmosfääris, kus kõik teavad, kui tähtsad nad on.“

„Sadio on ära ning me peame leidma lahendusi,“ tõdes Klopp. „Väga spetsiifiliste asjaolude kokkulangemisel võivad muutused tulla ka üleminekute näol, aga kui mitte, on need juba meeskonnas olemas. Meil on vigastustega olnud veidi ebaõnne, kuid mitmed meie mängijad on väga mitmekülgsed ja me saame mängida erinevaid süsteeme.“

„Õnnestumiseks peavad mängijad selleks valmis olema ning ma olen kindel, et seda nad ka on. See on järjekordne märk enesekindlusest – me ei oska mängida vaid ühes süsteemis, aga me peame seda ka tõestama.“

Senegal peab oma alagrupimatšid 15. jaanuaril Tuneesia, 19. jaanuaril Zimbabwe ning 23. jaanuaril Alžeeria vastu. Turniiri veerandfinaalid mängitakse 28.-29. jaanuaril, poolfinaalid 1.-2. veebruaril ning finaal 5. veebruaril. Kindlasti jäävad Manel Liverpooli eest vahele matšid Manchester Unitedi ning Swanseaga.