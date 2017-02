Meistrite liiga võitjast endine Liverpooli täht hakkab muusikuks

Djibril Cisse (Foto: AFP/Scanpix)

Praeguseks 35-aastase prantslase karjäär oli puusaprobleemi tõttu sisuliselt juba paar aastat tagasi läbi, aga Cissele tehtud lõikus õnnestus ja mees hellitas lootusi väljakule naasta. Siiski ei leidnud ta enam uut klubi.

Nüüd soovib Liverpooli särgis 2005. aastal Meistrite liiga võitnud Cisse lüüa läbi DJ ja produtsendina ning arendada edasi ka oma rõivabrändi "Mr Lenoir".

"Mulle meeldis olla jalgpallur ja seni on olnud pall minu elu," kommenteeris ka Yahoo Sportsi heaks töötav prantslane. "Mulle meeldinuks edasi mängida, aga pean tunnistama, et jalgpalliga on kõik."

"Soovin sama kirglikult pühenduda DJ, produtsendi ja nõustaja karjäärile, samuti arendada oma rõivabrändi," jätkas Cisse. "Tänan kõiki toetuse eest. Seiklus jätkub, teine elu algab. Lõvi ei sure iial."

Lisaks Meistrite liiga võidule tuli ta Liverpooliga ka korra Inglismaa karikavõitjaks, kodumaaklubile Auxerre Prantsusmaa karikavõitjaks ja Ateena Panathinaikosega Kreeka meistriks. Prantsusmaa koondises mängis ta 41 korda ja lõi üheksa väravat. 2003. aastal võideti ka FIFA maailmajagude karikaturniir.