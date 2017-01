Eesti jalgpallurid välismaal: Luts ja Kauber olid treeningmängudes täpsed

Siim Luts (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Siim Luts käis möödunud nädalal Bohemiansi särgis Tšehhis väljakul mitmel korral ning teisipäevases 3:2 võidumängus lõi eestlane mängus Taborsko vastu võistkonna võiduvärava. Nädalavahetusel alistasid Luts ja Bohemians lausa 5:0 Pribrami. Tšehhi kõrgliiga naaseb talvepuhkuselt 18. veebruaril.

Lätis alistasid hooajaeelses ettevalmistusturniiril FK Jelgava ja Kevin Kauber tulemusega 1:0 valitseva meistri Jurmala Spartaksi. Kohtumise ainus värav sündis 12. minutil, mil peaga oli täpne just Kauber.

Bialystoki Jagiellonia (Poola) mängis sõpruskohtumises 1:1 viiki Ludogoretsiga (Bulgaaria). Jagiellonia poolkaitsja Konstantin Vassiljev tegi kaasa kogu kohtumise. Poola kõrgliiga liider Jagiellonia peab oma järgmise mängu talvepausi lõppedes 12. veebruaril.

Henri Anier tegi deüübi oma uue koduklubi Invernessi eest Šotimaa karikavõistlustel, kui alistati 2:1 tugevuselt neljanda liiga klubi Elgin City. Anier tuli platsile mängu 79. minutil, mil kõik väravad olid juba löödud. Kaheksandikfinaalis on Invernessi vastaseks Glasgow Celtic.

Inglismaal pidas Liverpool lõppenud nädalal kaks kohtumist. FA karikavõistluste kolmanda ringi korduskohtumises alistas Liverpool Ragnar Klavani abita 1:0 Plymouth Argyle’i (tugevuselt neljas liiga) ning võõrustab sel laupäeval karikavõistluste neljandas ringis Wolverhampton Wanderersi (esiliiga). Premier League’is jäi Liverpool nädalavahetusel 2:3 alla Swansea Cityle, kui Klavan tegi kaasa kogu kohtumise. Liigatabelis langes koondise kapteni koduklubi neljandaks.

Fulham U23 võistkond tegi möödunud esmaspäeval võõrsil 2:2 viigi Norwich City eakaaslastega. Mattias Käit tegi kaasa kogu kohtumise. Täna õhtul on Fulhami noortevõistkonna vastaseks võõrsil Middlesbrough U23.

Ats Purje taasliitus Soome klubiga Kuopio Palloseura ning tema meeskond alistas Soome karikavõistlustel lausa 9:1 mullu esiliigas triumfeerinud Jyväskylä JK. KuPSi järgmine vastane on laupäeval Mikkelin Palloilijat, kes mängib tugevuselt kolmandas liigas. Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK alistas karikamatšis oma akadeemia noortevõistkonna 7:0 ning oli seejärel treeningmängus 1:0 üle Jarost. Aksalu jälgis karikamängu vahetusmeestepingilt ning sõpruskohtumises koosseisu ei kuulunud. Järgmine karikamäng toimub SJK jaoks 4. veebruaril just Jaro vastu.

Mezökövesd-Zsory (Ungari) kaotas treeningmängus rumeenlaste Cluj-Napoca CFR-ile 1:4. Tarmo Kink kuulus Mezökövesd-Zsory algkoosseisu. Liigahooaeg jätkub tema koduklubi jaoks 18. veebruaril.

Sergei Zenjov ja FK Gabala (Aserbaidžaan) alistasid treeninglaagris 1:0 Gaz Metani (Rumeenia). Zenjov kuulus meeskonna algkoosseisu. Gabala teises kontrollkohtumises, kus tehti 0:0 viik Ordabasõga (Kasahstan), Zenjov väljakul ei käinud. Kohalikul meistrivõistlustel teist kohta hoidev Gabala naaseb liigapausilt juba laupäeval, kui võõrustatakse Sumqayıti. Gabala on liigas kaheksa meeskonna konkurentsis teisel kohal.

Hollandi kõrgliigas jäi mänguajata Henrik Ojamaa, kelle koduklubi Go Ahead Eagles viigistas 1:1 Rotterdami Excelsioriga. Viik tõstis GAE tabelis eelviimaseks, kuid Roda JC on viimasena samuti teeninud 13 punkti. Tabelis 14.-16. kohta hoidvad meeskonnad on teeninud neli punkti enam.

Norras alistas Taijo Teniste koduklubi Sogndal uuest hooajast esiliigas mängiva Florø 2:0. Teniste tegi sõpruskohtumises kaasa esimese poolajal, mis lõppes väravateta viigiga.

FCI Tallinna väravavaht Matvei Igonen käis testimisel Norra kõrgliigaklubi Lillestrømi juures, kui Lillestrøm alistas 2:1 esiliigasse kuuluva Kongsvingeri. Igonenile löödi värav penaltist. Soomes on kõrgliigaklubi Vaasan Palloseura testimisel nii Markus Jürgenson kui ka Marko Meerits. Treeningmängus alistas VPS Rootsi tugevuselt kolmandas liigas mängivad Umea 1:0, kui resultatiivse söödu väravale andis Jürgenson, kes tegi kaasa kogu kohtumise. Meerits kaitses VPSi väravat avapoolajal. Hindrek Ojamaa tegi kaasa 70 minutit Michalovce Zemplíni (Slovakkia kõrgliiga) treeningkohtumises Bardejovi Partizaniga (esiliiga), mis lõppes 1:1 viigiga.