Klopp: me suudame kaitses hästi seista

Jürgen Klopp (Foto: AFP/Scanpix)

Külaliste poolel saab taas kaasa teha neljamängulise karistuse ära kandnud argentiinlasest ründaja Sergio Agüero. "Ta on hea ründaja, kes ei tee meie elu lihtsamaks, kuid me teadsime seda juba varem," ei varjanud Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "Ta lööb väravaid, kui keegi talle palli annab. Seega peame vältima lihtsaid sööte ja tegutsema keskendunult. Ma tean, et suudame kaitses hästi seista."

Liverpool hoiab 18. vooru järel turniiritabelis teist ja City kolmandat kohta. Seejuures lahutab meeskondi vaid üks punkt. "See on mõlema meeskonna jaoks tähtsaks mänguks," teatas Klopp. "Kuus meeskonda võitleb vähemalt koha eest esinelikus ning nii tuleb igat kohtumist võtta kui finaali. Laupäeval on meie eeliseks koduväljak, mille peame ära kasutama."