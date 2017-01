Nukker seeria jätkub: Klavan ja Liverpool langesid karikasarjas konkurentsist

Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Scanpix)

Külalismeeskond Wolverhampton läks kohtumist juhtima juba 51. sekundil, kui paremalt äärelt tulnud karistuslöögi lõi peaga väravasse kaitsja Richard Stearman. 41. minutil suurendas austerlane Andreas Weimann Wolverhamptoni suurepärase vasturünnaku järel meeskonna eduseisu juba kaheväravaliseks.

86. minutil lõi Divock Origi küll ühe värava tagasi, kuid enamaks Liverpool suuteline polnud ja nii langeti karikasarjas ka sellel aastal konkurentsist juba neljandas ringis. Eelmisel aastal jäädi 1/32-finaalis viigiga lõppenud avamängu järel lisaajal alla West Ham Unitedile.

Liverpool on nüüd kaotanud kolm järjestikust kohtumist. Selle aastanumbri sees on klubi pidanud kaheksa kohtumist, millest on võidetud vaid üks - karikasarja kolmanda ringi kohtumine Plymouthi vastu.