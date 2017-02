Mascherano: ainult Messi on suurem kui klubi

Lionel Messi (Foto: Reuters/Scanpix)

Valitseva Hispaania jalgpallimeistri Barcelona keskkaitsja Javier Mascherano väitis klubi ajakirjale, et ainuke mängija, kes on suurem kui klubi ise, on Lionel Messi.

Väljaandes sõnas Mascherano oma koondisekaaslase kohta ainult head. "Ta on asendamatu. Leo on unikaalne mängija. Me räägime praegu ajaloo parimast mängijast, nii jalgpallis kui ka siin klubis," vahendas Soccernet.ee.

32-aastane tugitala jätkas: "Viimaste aastate jooksul on Barcelonas mänginud mitmeid väga häid mängijaid. Mängijaid, kes jäävad igaveseks klubi ajalukku. Ma arva, et on vale oletada, et klubi kaotab mängija lahkumisest. Ei, klubi on alati suurem kui ükskõik milline mängija, välja arvatud Leo. Selline on reaalsus ning seda peab aktsepteerima."