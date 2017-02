Levadia huvitub teisestki Middlesbrough' mängumehest

Joao Morelli (paremal) (Foto: Chelsea Football Club/chelseafc.com)

Kui hiljuti selgus, et FC Levadiaga on liitunud pooleteiseaastase laenulepinguga 19-aastane poolkaitsja William Opoku Asiedu, kes kuulub Inglismaa kõrgliigaklubile Middlesbrough, siis Levadia soovib samast klubist veel ühte mängumeest.

Nimelt on Premium liiga hõbedaklubi huvitatud Joao Morellist, kes jaanuari keskel testimisel käis ja Kalju vastu ka iluvärava lõi. "Teda ei ole praegu, aga mingid läbirääkimised käivad. Tal on mingisugune vigastus hetkel," kinnitas Levadia peatreener Igor Prins Soccernet.ee-le, et Morelli vastu on neil jätkuvalt huvi.

Värsket täiendust Asiedu lisandumist kommenteeris Prins nii: "Noor kutt ja selline mängumees, kes võib aidata. Ma ei ole siin veel kindel, kas ta põhikoha välja mängib, aga tema oskused seda võimaldavad. Ta tuli teine poolaeg mängima ja eks tal on vaja natuke kaitsetööd parandada, aga muidu on selline hea täiendus."