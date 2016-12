FIFA soovib oluliselt piirata mängijate vaidlemist kohtunikega

Kohtunik ja jalgpallurid (Foto: AFP/Scanpix)

Rahvusvaheline jalgpalliit FIFA on võtnud luubi alla mängijate käitumise väljakul ja tahab liigse kohtunikuga vestlemise hulka vähendada.

FIFA tehnilise arengu osakonna juht Marco van Basten soovib võtta eeskuju ragbist, kus mängu jooksul võib õigusemõistjaga kõneleda üksnes meeskonna kapten. "Ma olen kindel, et mängijate käitumine võiks olla parem," sõnas endine Hollandi ründekuulsus BBC-le. "Me proovime suunata seda õigesse suunda."

"Me peame pöörama tähelepanu aja viivitamisele ja mängijate käitumisele. Praegu on palju neid, kes mängu jooksul kohtunikule kaebavad. Me mõtleme selle üle, kas ainult kapten võiks kohtunikuga rääkida, mitte kõik teised ka. Nii kaotame palju aega."

Van Basteni sõnul soovitakse head ja dünaamilist, aga ka ausat jalgpalli. "Mängus on palju emotsioone, aga me peame neid kontrollima. Inimesed tahavad mängijaid mängimas näha."