Hollandi ründestaari 17-aastane poeg tegi Ajaxi eest võiduka debüüdi

Patrick Kluivert (Foto: Reuters/Scanpix)

Ääremängija Kluivert tuli vigastada saanud Amin Younesi asemel väljakule 39. minutil, kui kohtumise seis oli veel 0:0. Lasse Schöne viis Ajaxi penaltist 54. minutil ette, vaid minut hiljem suurendas Hakim Ziyech külalismeeskonna eduseisu kaheväravaliseks. Nicolai Brock-Madsen lõi ühe värava tagasi, kuid Ziyech otsustas kohtumise saatuse 80. minutil.

17-aastane Kluivert liitus Ajaxi noortesüsteemiga kaheksa-aastaselt ning on kolmel korral mänginud ka Ajaxi reservmeeskonna eest, kes mängib Hollandi esiliigas. Kahel korral on Kluivert tõmmanud selga Hollandi U-18 koondise särgi, U-17 koondist on noormees esindanud 16 korda.

Patrick Kluivert tuli koos Amsterdami Ajaxiga 1995. aastal Meistrite liiga võitjaks, Hollandi meistriks tuli ta nii Ajaxiga (kahel korral) kui PSV-ga, Barcelona ridades krooniti mees ka La Liga meistriks. 2000. aastal oli ta Euroopa meistrivõistluste suurim väravakütt. Praegu töötab Kluivert Prantsusmaa kõrgliigaklubi PSG jalgpallidirektorina.