Markus Jürgenson sai Vaasa peatreenerilt kiita

Markus Jürgenson (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Rootsi tugevuselt kolmanda liiga meeskonna Umeaga kohtuva Vaasa peatreener andis lootust, et Meerits saab kirja vähemalt poolaja jagu mänguaega: "Meil on olemas kolm väravavahti, kellest kaks saavad ühe poolaja. Samu Volotinen on nooremapoolne ning huvitav kiiper, kes kogemust saada ihkab. Marko Meerits ja Ricardo on aga juba kindlal tasemel mänguaega teeninud: üks neist RoPS-is ning teine (Meerits - toim.) Hollandi kõrgliigas. Ka nemad on küllaltki noored, kes võivad veel vabalt 10 aastat jalgpalli mängida," vahendab Soccernet.ee.

Detailsemalt peatus Vuorinen aga Jürgensoni peal: "Markus Jürgenson on kogenud kaitsja, kelle õlul lasub raske vastutuskoorem. Temaga on meie nädal möödunud väga hästi, ta on kenasti suutnud meeskonda sulanduda. Temast kumab läbi spordimehelik suhtumine ning samuti on näha ka, et mees on teinud tööd, et siia tasemele jõuda."

Samuti paistab kindel olevat, et 29-aastane endine Flora äärekaitsja kohtumises Umea vastu ka mänguaega näeb.