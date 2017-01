Raskustes Liverpool saadab oma ründestaarile Aafrikasse eralennuki järele

Sadio Mane (Foto: Reuters/Scanpix)

Liverpooli omanikud olid Senegali traagilisele hävimisele kiired reageerima, kui 24-aastasele ründetuusale saadetakse järele eralennuk, mis peaks palluri kiiremas korras taas Briti saartele toimetama. Plaan on, et Mane istuks mängus Chelseaga vähemalt pingil, kirjutab Soccernet.ee.

Sel ajal, mil Mane Senegali värve kaitses, on Liverpooli käsi käinud ütlemata kehvasti, kui võidetud on vaid üks kohtumine ning välja on kukutud nii Inglise karikasarjast kui ka liigakarikast. Samuti on saadud valusaid kaotusi ka Premier League'is.