Eesti jalgpallikoondis tõusis aasta viimases FIFA edetabelis kuus kohta

Eesti jalgpallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eestist suurema tõusu tegid vaid kaheksa positsiooni võrra kerkinud Indoneesia ning seitsme pügala võrra tõusnud Myanmar.

Eesti lähiriikidest on Soome 94. kohal (-1 koht), Rootsi 41. kohal (0), Läti on 111. (+1), Leedu 105. (+1) ning Venemaa 56. positsioonil (-1). Eesti MM-valiksarja alagrupikaaslaste kohad on järgmised: Belgia 5. (0), Bosnia ja Hertsegoviina 27. (0), Kreeka 42. (0), Küpros 115. (+1) ja Gibraltar 205. (0).

Tabelit juhib jätkuvalt Argentina, kellele järgnevad Brasiilia ning Saksamaa. Tšiili on Belgia ees neljandal kohal ning kuues on Kolumbia.