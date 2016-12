Hiina jalgpalliklubi maksis ka Carlos Tevezi eest üüratu summa

Carlos Tevez (Foto: AFP/Scanpix)

Aastatel 2006-13 Inglismaa kõrgliigas West Ham Unitedi, Manchester Unitedi ja Manchester City särgis üheks Euroopa parimaks ründajaks kerkinud 32-aastane argentiinlane mängis Inglismaalt lahkumise järel kaks hooaega Itaalia klubis Torino Juventus ning on 2015. aastast esindanud kodumaal oma kasvatajaklubi Boca Juniorsit.

Väidetavalt pakkus Hiina klubi Shanghai Shenhua argentiinlastele koguni 84 miljoni euro suurust üleminekutasu ning kohaliku meedia andmetel allkirjastab Tevez uuel nädalal klubiga 2-aastase lepingu. Shenhua peatreeneriks on endine uruguai koondise poolkaitsja Gus Poyet.

"Kui vaadata pakutud rahanumbreid, siis on vähetõenäoline, et ta sinna ei lähe," vahendas Reuters Boca Juniorsi presidendi Daniel Angelici sõnu.

Tevez lahkub Boca Juniorsist heade mälestustega, sest mullu meistritiitli võitnud klubi sai tema juhtimisel kaks nädalat tagasi 4:2 jagu oma suurimast rivaalist River Platest ning tõusis liigatabeli tippu.

Ka teine Boca staarmängija Fernando Gago on sattunud hiinlaste huviorbiiti ning klubi juhid kardavad, et ei suuda ka tema puhul rahakate kosilastega võistelda.

"Me oleme hetkel Gago agendiga ühenduses. Hiinast on pakkumine tehtud ning see on nii suur, et me ei suuda sellega võidelda," selgitas Angelici.