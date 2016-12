Klavan: ma alles harjun Premier League'i mängustiiliga

Ragnar Klavan (Foto: AFP/Scanpix)

"Oli hea näha, et terve meeskond kohanes mänguga. Alguses ei olnud start meie poolt väga hea, aga aeglaselt tulime mängu ja kohanesime olukorraga, millesse Stoke meid pani," vahendab Soccernet.ee. keskkaitsja Liverpooli kodulehele öeldud sõnu.

"Oli hea näha, et meie meeskond on tõesti küps," lisas Klavan.

Samas rääkis varem Bundesligas ja Eredivisies mänginud kaitsja, et ta endiselt kohaneb brittide jalgpalliga. "Nad mängisid väga kõrge pressingu, paljude pikkade pallide ja mitmete väga tugevate kehadega ründeliinis. Ma endiselt harjun veel Premier League'i mängustiiliga. See on endiselt veidi erinev sellest, millega ma olen harjunud, aga ma pean sellega ära harjuma," ütles eestlane.

Lisaks kiitis Klavan usutluses Daniel Sturridge'it, kes vahetuspingilt sekkudes kiirelt värava lõi. "Ta on hämmastav mängija ja tema vasaku jala kvaliteet on midagi erilist. Ta on alati oht kõigi haoks ja treeningul on väga raske tema vastu mängida, sest kunagi ei tea, mida ta teha võib - seda heas mõttes."