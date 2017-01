Kamerun taandus: Matip saab siiski Liverpoolis mängida

Joel Matip (Foto: Reuters/Scanpix)

Hetkel hüppeliigese vigastusega audis Matip ja teise Inglismaa kõrgliigaklubi West Bromwich Albioni kaitsemängija Allan Nyom olid varem teatanud, et ei soovi turniiril kaasa teha, aga peatreener Hugo Broos lisas nad siiski koondise nimekirja.

Broos oli soovitanud pöörduda rahvusvahelisse jalgpalliliitu (FIFA), et Liverpool ega WBA saaks pallureid kasutada, aga kuna Kameruni lõplikus koosseisus neid pole, siis mingeid sanktsioone ei järgne.

Vastavalt rahvusvahelise jalgpalliliidu reeglitele on klubid kohustatud mängijad ametlikel päevadel peetavateks koondisemängudeks vabastama ja kui FIFA leidnuks, et Liverpool on mõjutanud keskkaitsjat koondisega mitte liituma, ähvardanuks klubi karistus.