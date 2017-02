Ats Purje klubi jätkab karikasarjas võitmatuna

Ats Purje (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

KuPS võõrustas E-alagrupi neljandas mängus Hakat ja teenis neljanda võidu, olles vastasest üle skooriga 1:0. Oma alagrupis on nad 12 punktiga mõistagi ka liidrid, kuigi ka Ilvesel on koos sama palju silmasid, ent Ilvese väravate vahe on nigelam. Alagrupi viimases lahingus kohtuvad kaks esimest omavahel, selgitades välja otse edasipääseja järgmisesse ringi, vahendab Soccernet.ee.

Ats Purje vaatas lahingut pingilt.