Siim-Sten Palm lahkus Nõmme Kaljust ja liitus Tallinna Kaleviga

Siim-Sten Palm (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Varasemalt lisaks Kaljule väravavahina nii Florat, Viljandit, Kuressaaret kui Paidet esindanud Palm ei tea veel hetkel, kus tema mängijakarjäär jätkub. "Kindlasti ei ole mul plaanis oma mängijakarjääri lõpetada, aga kus ja mis tasemel mängima hetkel hakkan, seda veel kahjuks öelda ei oska," rääkis Raplast pärit mees Soccernet.ee-le.

"Tunnen, et praegu tuli tänu Kalevi pakkumisele väga hea võimalus end treenerina arendada. Samuti on mul hea meel, et saan olla selles klubis just hetkel, kus nad minu silmis nii jõudsalt arenevad. Ja kõigele niigi positiivsele lisaks tundub see ka õige hetk, et ilusti oma ülikooli õpingutele keskenduda," lisas Palm.

Kalevis asub ta treenima 2010. ja 2012. aastal sündinud lapsi, lisaks klubi koostööpartneri Rae valla spordikooli treeninggruppe.