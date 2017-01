Madridi Reali 40-mänguline hiilgeseeria katkes

Stevan Jovetic (Foto: AFP/Scanpix)

Nädala eest maailma parimaks jalgpalluriks nimetatud Cristiano Ronaldo viis Reali 67. minutil penaltist juhtima, aga Sevilla tõi lõpuminutitel mängu pöörde: 85. minutil saadi Sergio Ramose omaväravast viigiseis ja 90. minutil lõi Stevan Jovetic võidutabamuse.

Real oli lähedal kaotusele juba neljapäeval, kui Sevillaga mängiti karikasarjas. Siis juhtis Sevilla veel seitse minutit enne lõppu 3:1, aga Ramose ja Karim Benzema väravad jätsid Realile seeria alles.

Hispaania meistrivõistlustel on Realil nüüd 17 mänguga kogutud 40 punkti. Sevillal on vaid üks punkt vähem, kuid ka üks mäng enam peetud. Barcelona on kogunud 18 mänguga 38 ja Madridi Atletico 34 punkti.