Matip homseks ei tervene, Klavani koht Man City vastu veelgi kindlam

Ragnar Klavan (Foto: AFP/Scanpix)

Klavan sekkus mängus West Ham Unitediga teiseks poolajaks ning on seejärel teinud kaasa kõik 90 minutit kohtumistes Middlesbrough', Evertoni ja Stoke Cityga. 315 minuti eestlasel väljakul viibimise jooksul on Liverpoolile löödud vaid üks värav.

Lisaks Matipile ei tervene kohtumiseks ka brasiillasest ründeäss Philippe Coutinho. Mõlemat meest vaevab hüppeliigese vigastus. "Ta paraneb hästi. Rääkisin temaga mõned minutit tagasi. Aga City mänguks on teda veel vara kasutada. Ja kuna City mäng on liiga vara, siis olen üsna kindel, et ka kohtumine Sunderlandiga [kaks päeva hiljem - toim.] on liiga vara."

Matipi seisundi kohta Klopp väga täpseid selgitusi ei jaganud.