Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: Klavan naaseb täna treeningutele

Ragnar Klavan (Foto: Reuters/Scanpix)

Klavani kohta lausus sakslane järgmist: "Ragnar Klavanil on bakteriaalne infektsioon. Ta on kaalus pisut kaotanud. Täna naaseb ta täistreeningutele ehk et me vaatame sealt, kuidas edasi liigume," vahendas Soccernet.ee sakslase sõnu.

Samuti oli uudiseid ka Adam Lallana ning Dejan Lovreni kohta: "Ma pole 100% kindel, kas Lovren suudab täna treenida, kuid see on ikkagi võimalik. Lallana oli kaks päeva väljas achilleusevigastuse tõttu. Loodetavasti ta treenib."

Kehv ebaõnneseeria enne Tottenham Hotspuri vastu mängimist Kloppi ei huvita: "Mulle pakub poole rohkem pinget, kuidas me sellele olukorrale vastu astume. 14 mängu pärast võime tagasi vaadata. Me ei otsi vabandusi, otsime lahendusi. See, et praegu hästi ei lähe, ei tähenda seda, et sa järgmist mängu võita ei võiks.