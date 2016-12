City tõusis võiduga Liverpoolist mööda

Yaya Toure lõi City avavärava. (Foto: AFP/Scanpix)

City asus kohtumist juhtima alles 72. minutil, kui Yaya Toure realiseeris penalti. Kuus minutit hiljem suurendas Kelechi Iheanacho eduseisu ning 90. minutil lõi Curtis Davies omavärava.

Võiduga tõusis City praegu liigatabelis 39 punktiga teiseks, liider on Chelsea 46 punktiga ja kolmandaks langenud Liverpoolil on 37 punkti, kuid neil on 18. vooru kohtumine veel pidamata – Liverpool mängib teisipäeval Stoke Cityga.

Tulemused:

Watford – Crystal Palace 1:1

Arsenal – West Bromwich Albion 1:0

Burnley – Middlesbrough 1:0

Chelsea – Bournemouth 3:0

Leicester City – Everton 0:2

Manchester United – Sunderland 3:1

Swansea City – West Ham United 1:4

Hull City – Manchester City 0:3