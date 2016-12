Koondise juurde lahkuv Liverpooli ründestaar: klubi saab ka ilma minuta hakkama

Sadio Mane (Foto: Reuters/Scanpix)

Viimases liigamängus Evertoni vastu üleminutitel Liverpooli jalgpalliklubi võiduvärava löönud ründaja Sadio Mane lahkub jaanuaris klubi juurest Senegali koondise juurde, et osaleda Aafrika rahvuste karikaturniiril.

Suvel Southamptonist üle tulnud ja tänavusel hooajal juba kaheksa liigaväravat kirja saanud Mane avaldas küll kahetsust, et peab klubi sellisel tähtsal ajal hülgama, kuid 24-aastane ründestaar oli kindel, et Liverpool saab ka ilma temata väga edukalt hakkama.

"Jaanuaris koondise juurde lahkumine pole minu jaoks üldse kerge. Tahaksin oma klubikaaslastega edasi koos mängida, kuid kõik saavad aru, et tegemist on oma riigi esindamisega, mis on minu unistuseks," vahendas Reuters Mane sõnu.

"Liverpool saab ilma minut hakkama, võib-olla isegi paremini," süstis ründaja kaaslastele meedia vahendusel eneseusku.

Aafrika rahvuste karikaturniir algab Gabonis 14. jaanuaril ning finaalkohtumine on planeeritud 5. veebruariks.

Mane saab enne koondise juurde lahkumist kaasa teha veel kolmes liigamängus - Stoke City, Manchester City ja Sunderlandi vastu. Vahele peab ta jätma kohtumised Manchester Unitedi, Swansea City ja tõenäoliselt ka Londoni Chelsea vastu.

Mane kaotust aitavad lappida värskelt vigastusest vabanenud ründaja Daniel Sturridge ning trauma tõttu peetud mängupausist on naasmas ka poolkaitsja Philippe Coutinho ja kaitsja Joel Matip.

Liverpool on hetkel Inglismaa liigatabelis teisel kohal, liidrist Chelseast jäädakse maha kuue punktiga.