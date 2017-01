Liverpool võib kolmapäevaks tagasi saada mitu võtmemängijat

Joel Matip (Foto: Reuters/Scanpix)

Novembris oma hüppeliigest vigastanud ründav poolkaitsja Philippe Coutinho on sedavõrd tervenenud, et kuulub tõenäoliselt kolmapäeval meeskonna koosseisu. "See tähendab, et ta võib saada minuteid, aga ma ei tea kui palju. See sõltub mõistagi mängust. Tal läheb praegu kõik väga hästi," vahendas Soccernet.ee Kloppi sõnu.

Hästi on kulgenud ka keskkaitsja Joel Matipi, äärekaitsja James Milneri ja keskpoolkaitsja Jordan Hendersoni paranemine.

"Joel teeb esimesi samme meeskonna treeningul. Milliel pole enam probleeme. Hendo on heal rajal, sest ta on mentaalselt tugev kutt, aga tal annab veel valu tunda. Eks näis, mida saame temaga teha. Loodetavasti neljapäeval naaseb ta meeskonna treeningutele," rääkis Klopp, et lisaks Coutinhole on valmis juba kolmapäeval mängima ka Milner.

Lähinädalatel ootab Liverpooli ees ülimalt tihe graafik, seega iga abijõud on nende jaoks oluline. Kolmapäeval, 11. jaanuaril mängitakse liigakarikal Southamptoniga, 15. liigas Manchester Unitediga, 18. FA karikal Plymouth Argyle'iga, 21. liigas Swanseaga ja 25. liigakarikal taas Southamptoniga.