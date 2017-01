Saksamaa jalgpallikoondislase uusaastatervitus vihastas brasiillasi

Brasiilia kaotas mälestusväärse kohtumise 1:7, sakslased lõid 23. ja 29. minuti vahel neli väravat. Kroos asendas Twitterisse postitatud uusaastasoovis numbri 1 Brasiilia ning numbri 7 Saksamaa lipuga.

Kroosi postitus sai koheselt laialdast vastukaja ning sellele võis vihjata ka Madridi Realis mängiva brasiillasest meeskonnakaaslase Marcelo postitus, kes ärgitas inimesi teiste vastu austust üles näitama.

Hiljem tegi Kroos uue postituse, nimetades uusaastasoovi naljaks ning soovides kõigile inimestele ohutut ja õnnelikku uut aastat.

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!