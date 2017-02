Jalgpalliliidu turvalisuse seminari fookuses oli põhjalik planeerimine

Jalgpallifännid (Foto: AFP/Scanpix)

Premium liiga, esiliiga, esiliiga B ja naiste meistriliiga klubidele suunatud seminari esimesel poolajal käsitleti läbi testküsimustiku meistrivõistluste juhendi ning spordiseaduse nõudeid.

"Selline teadmiste kontroll tuli osalejate heas mõttes üllatusena, aga kõik esindasid oma klubi väärikalt ning nii mõnegi küsimuse puhul tekkis elav ja sisuline arutelu," lausus EJL-i turvanõunik Einar Lillo.

Seejärel lahati Lillo ja turvaettevõtte G4S turvajuhi Meelis Kalda eestvedamisel möödunud hooajal aset leidnud juhtumeid. Analüüsi käigus toodi välja neli olulist komponenti: ennetustegevus; varajase märkamise olulisus; õigeaegne ja adekvaatne reageerimine ning rakendatavate meetmete kohasus; juhtumi kommunikeerimine.

"Tähtis on mängukorraldajal planeerida oma tegevusi staadioni infrastruktuuri ja tehnilist võimekust arvestades. Kui seal on puudujääke, siis tuleb need kompenseerida muude tugevustega. Oluline on tasakaal füüsilise turvalisuse ja turvatunde vahel," lausus Einar Lillo.

Seminari teisel poolajal lahendati grupitööde käigus etteantud stsenaariume, kus põhirõhk oli suunatud mängukorraldaja tegevusele kriitilise olukorra tekkimisel. Eraldi koostati stsenaariumist ja lahendusest lähtuv kommunikatsiooniplaan.