Inter langes karikasarjas koduväljakueelisest hoolimata konkurentsist

Laupäeva varahommikul algas Hiina kalendri järgi uus aasta. Uus lehekülg on viimasel kümnendil pööratud ka võimsalt kasvanud Hiina spordimajanduse aastaraamatutes, mis on Hiina valitsuse raamaturiiulitel asendanud olümpiaväljaanded. Maailma rahvarohkeima riigi spordimaastikul on toimumas suured muutused.