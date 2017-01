Vassiljev oma viiendast Hõbepallist: väärtuslik auhind, sest ma ei löö palju väravaid

2016. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks valiti Konstantin Vassiljevi tabamus Gibraltari vastu.

Rekordilise viienda Hõbepalli võitnud Konstantin Vassiljevile tagas võidu MM-valikmängus Gibraltari vastu löödud tabamus. Seejuures tuli võit Vassiljevile küllaltki kindlalt, kuna 27-st Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi hääletajast valis Kostja tabamuse parimaks 23.

Kokku lõi Eesti jalgpallikoondis 2016. aastal 11 väravat, teisele kohale valiti Mattias Käidi esimene tabamus samuti Gibraltari vastu, kolmandale kohale kerkis Henri Anieri värav Belgia vastu.

"Väärtuslik auhind, sest koondisemänge pole aastas palju ja ma ei löö väga palju väravaid. Kui tulevad ilusad väravad, siis see on tore, et inimesed saavad näha, et ka meie oskame väravaid kaunilt lüüa," sõnas Vassiljev ETV spordiuudistele.

Poola kõrgliigas suurepärast hooaega tegev Vassiljev liitub küll nädala pärast taas Bialystoki klubiga, kuid on reaalne, et võimsa mineku taustal võib ees oodata klubivahetus.

"Praegu on plaan selline, et lepingut on veel pool aastat. Nädala pärast sõidan tagasi ja hakkame hooajaks ette valmistama. Aga vaatame, mis jaanuari jooksul juhtub," lisas poolkaitsja.