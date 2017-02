Hannes Kaasik: tippklubide mängijate teadmised reeglitest on paranenud

Hannes Kaasik (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Premium liiga ja Esiliiga võistkonnad saavad hooaja eel külastada jalgpalliliitu Tallinnas või kutsuda kohtunike koolitusjuht endale külla. Selle nädala lõpuks on Kaasik kohtunud kõigi kahe kõrgema liiga meeskondadega.



„Kohtumised kulgevad Premium liiga möödunud hooaja mänguolukordade ja UEFA viimaste suuniste võrdlusel. Meeskonnad on kohal täies koosseisus ja kuulavad huviga, on selgelt näha, et teadlikkus just tippklubides on oluliselt tõusnud. Kui varasematel aastatel näitasime Premium liiga mängijatele videolõiku olukorrast, kus peaks kohtuniku taskust tulema punane kaart, ei suutnud paljud neist seda uskuda. Aastatepikkune töö on end ära tasunud ja täna oskavad enamus mängijad kõrvalt hinnates olukorra tõsidusest aru saada,“ kiidab Kaasik mängijaid.



„Pooleteise tunni jooksul arutame mängu tähtsaimatel teemadel. Tänavu on meil kuus peamist teemat: ebaausad võitlused, ilmne väravavõimalus või lubav rünnak, simuleerimine, eriarvamuse väljanäitamine, käega mäng ning suluseis,“ ütleb Kaasik. „Igal aastal on fookuses eelkõige mängijate tervis, sest me tahame, et kõik jalgpallurid tõuseks võitluste järel murult ja suudaks terve hooaja vältel tervena püsida!“

Premium liiga ja Esiliiga meeskonnad läbivad hooajaeelse koolituse täies koosseisus, Esiliiga B puhul on kaasatud peatreenerid ja kaptenid.