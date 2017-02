Ligue 1 liider AS Monaco komistas turniiritabeli eelviimase vastu

Monaco (Foto: AFP/Scanpix)

Korsika klubi värava lõi 19. minutil Abdoulaye Sadio Diallo ning vürstiriigi esinduse poolelt oli 52. minutil täpne Bernardo Silva.

Kolmemängulise võiduseeria järel taas punkte loovutanud Monaco edu teisel kohal oleva, kuid kohtumise vähem pidanud tiitlikaitsja Paris Saint-Germaini ees on neli punkti. Meeskonnad on kogunud vastavalt 59 ning 55 silma. Seitse mängu võiduta olev Bastia on 23 punktiga eelviimasel ehk 19. kohal. Tabeliseis on aga tihe ja nii lahutab Bastiat 11. positsioonil olevast Montpellier HSC meeskonnast vaid kuus punkti.