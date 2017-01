Endine Brasiilia koondislane lahkus Milano Interist kodumaale

Felipe Melo ja Konstantin Vassiljev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Täidan Brasiiliasse naasmise unistuse vanuses, mis võimaldab mul ilma probleemideta joosta ja teha seda, mida kõige rohkem armastan," vahendas Felipe Melo kommentaare Soccernet.ee.

"Ma ei lõpeta kunagi võitlemist iga palli pärast. See on minu tugevus, mille endaga kaasa toon. Saabun Palmeirasesse, et aidata."

Euroopas oli Melo klubijalgpalli mänginud alates 2005. aastast. Ta jõudis kanda Hispaania, Itaalia ja Türgi klubide särke.