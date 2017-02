Henrik Ojamaa: Motherwellis oli mul sarnane ründepartner

Henrik Ojamaa (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Oma esimesel Šotimaa perioodil 65 kohtumisega tervelt 24 väravasöötu andnud Henrik Ojamaa ütles, et tema praegune ründepartner on tolleaegsega sarnane ning on hea mängija.

Motherwellis Michael Higdoniga eduka edurivi moodustanud Ojamaa mängib praegu Dundees teise pikakasvulise ründaja Marcus Haberi kõrval, kirjutab Soccernet.ee.

Kanadalane Haber ütles kaks nädalat tagasi, et ta mäletab Ojamaad juba varasemast ajast ning peab eestlast heaks mängijaks. Umbes sama juttu rääkis nüüd omakorda Eesti ründaja Haberi kohta.

"Ma mäletan Marcust oma esimesest Šotimaa perioodist, kui ta oli St Johnstone'is. Ta on hea tehniline mängija. Ta on mõistagi suur ja tugev, aga samuti hea tehniliselt, mis võimaldab kokkumängu," sõnas Ojamaa Evening Telegraphile.

"Selles mõttes on ta sarnane Michael Higdoniga, kellega koos mängisin Motherwellis ja kellega mul oli samasugune partnerlus. Seega arvan, et suudame kindlasti oma omadusi ees ära kasutada, et luua võimalusi ja aidata Dundeel rohkem väravaid lüüa. Temaga on hea mängida."

Ojamaa on jõudnud oma uue koduklubi eest väljakul käia kolmes liigamatšis ja on saanud kirja ühe resultatiivse söödu.