Klopp: Klavan on praegu väga hea ning seda peab ära kasutama

Jürgen Klopp, Ragnar Klavan (Foto: Reuters/Scanpix)

Sisuliselt on kindel, et ka tänases kohtumises Stoke City vastu jätkab Ragnar Klavan põhikeskkaitsja partnerlust Dejan Lovreniga. Klavani järjestikused head esitused on Kloppi sõnul olnud piisavad, et eestlase võimetes keegi kahtlema ei peaks, vahendas Soccernet.ee.

"Meil ei olnud tema (Klavani - toim.) osas mitte kunagi kahtlusi. Nii me alati töötamegi. Me otsustame mõne mängija kasuks, mitte mõne mängija vastu. Me lihtsalt nägime, kui heas vormis Ragnar ning Lucas Leiva olid," sõnas 49-aastane loots.

Klopp sõnas ka, et praeguste meeskondlike esituste põhjal ei ole tarvis vigastusest paranevat Matipi tervenemise osas tagant kiirustada: "Oli selge, et puudub põhjus Joeli tagasisurumiseks hoolimata sellest, et keegi ei uskunud, et suudame ilma temata midagi korda saata. See on hea ning ma olen seda ka varem öelnud, et ajastus on oluline."

Sakslane jätkas Eesti koondise kapteni teemal, kiites mehe arengut adapteerumisel: "Mõni nädal tagasi ei olnud Ragnar raskustes, kuid ta ei olnud see mängija, kes ta täna on, kuna ta pidi veel siinsete tingimustega kohanema. Nüüd on ta aga väga heal tasemel ning me peame seda kasutama."