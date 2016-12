Arsene Wenger: laenusüsteem on tänapäevase jalgpalli üks suurimaid probleeme

Arsene Wenger (Foto: Reuters/Scanpix)

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger arvab, et jalgpallimaailm peaks muutma reegleid, et takistada rikastel klubidel noorte talentide kokkuostmist ning nende pikkadeks hooaegadeks välja laenamist.

Inglismaa kõrgliigas on kriitika alla sattunud Londoni Chelsea meeskond, kellel on hetkel peaaegu 40 noort mängumeest erinevatesse klubidesse välja laenatud. Arsenalil endal on hetkel välja laenatud 13 mängumeest.

"See on modernse jalgpalli üks suurimaid probleeme. Klubi on palju noormängija kasvatamisse investeerinud, sest see maksab üha rohkem ja rohkem. Aga 20-aastaselt lahkub mängija klubist ja sealt ei saa eriti suurt kompensatsiooni," selgitas Wenger Reutersi vahendusel.

"Et teha potentsiaalsete tippmängijate leidmine endale lihtsamaks, siis refleksist hakatakse noori kokku ostma ning neid siis välja laenama. Kui vaadata laenutehingute arvu, siis see pole õige. Midagi tuleb selle vastu ette võtta."

Chelsea põhimeeskonna näitel võib väita, et väga vähesed laenule saadetud noormängijad suudavad ennast hiljem klubi põhimeeskonda murda. Hetkel on Londoni klubis selliseid näiteid vaid kaks - äärekaitsja Victor Moses ja poolkaitsja Nathaniel Chalobah.

"Võib-olla oleks üheks võimaluseks suurematel klubidel lubada omada madalamas liigas tütarklubi, kuhu saaks oma mängijaid suunata. Hetkel on selline olukord, kus parimad noored kogunevad kõige rikkamatesse klubidesse, kus neil lõpuks ei teki võimalust oma arengus järgmist sammu astuda. Peaksime talendid võrdsemalt klubide vahel ära jagama," lisas Wenger.