Fännid süüdistasid Twitteris Klavanit, Klopp jäi vaoshoituks

Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan (Foto: Reuters/Scanpix)

2:2 lõppenud kohtumises mängis Liverpool kaotusseisu kahel korral maha ning SUnderland lõi teisegi värava penaltist, kui teise 11-meetri karistuslöögi kinkis vastastele karistusalas rumalalt käega mänginud Saido Mane.

Sotsiaalmeedias lõi pärast mängu kihama ning paljude arvates oli peamiseks patuoinaks just Klavan, keda alles 48 tundi varem kiideti pärast võitu Manchester City vastu taevani.

Mõned fännide arvamused Twitterist: "Klavan ja Mane kinkisid vastastele idiootsed penaltid."; "Klavan ja Mane olid põhjused, miks me ei võitnud. Mitte kohtunik. Mitte väsimus. Klavan ja Mane!"; "Klavani loll eksimus maksis meile mängu."; "Klavan on kandidaat aasta halvima esituse tiitlile."; "Alles 48 tundi tagasi oli Klavan parem kui viilutatud leib, nüüd on mees täielik saast."

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp muidugi sotsiaalmeedia hullusega kaasa ei läinud, kuid rahuloluks samuti põhjust ei olnud: "Ma täpselt ei näinud penaltiolukordi, aga me peaksime suutma mängida paremat jalgpalli."

"Penaltitega on juba nii, et mõnikord kohtunik näeb neid ja teine kord mitte - see on keeruline töö. Kaks penaltit, see on väga valus, kuid ma aktsepteerin seda ja pole probleemi," lisas Klopp.