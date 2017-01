FIFA president Infantino: jalgpall ei piirne enam Euroopa ja Lõuna-Ameerikaga

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA võttis vastu otsuse, et alates 2026. aastast pääseb maailmameistrivõistluste finaalturniirile senise 32 asemel 48 riiki.

Zürichis toimunud hääletusel otsustas FIFA täitevkomitee ühehäälselt, et tulevikus pääseb MM-finaalturniirile senisest 16 riiki rohkem. Uus formaat võetakse kasutusele 2026. aastal, kui traditsioonilise 32 meeskonna asemel pääseb finaalturniirile 48 meeskonda. See tähendab, et moodustatakse 16 alagruppi ja igas grupis on kolm meeskonda. Uuendus turniiri ei pikenda. Mängud peetakse 32 päeva jooksul ja maailmameister peab jätkuvalt seitse mängu. Samuti piisab endiselt 12 staadionist.

"Elame 21.sajandil ja peame jalgpalli maailmameistrivõistlusi vastavalt ajale muutma," sõnas FIFA president Gianni Infantino. "Ei saa mängida 20. sajandi järgi ja selline on tulevik.Peame vaatama, et jalgpall ei piirne enam Euroopa ja Lõuna-Ameerikaga. Jalgpall on globaalne nähtus."

FIFA 211 liikmesriigist 135 pole kunagi finaalturniirile jõudnud ja nii on uuendus meeltmööda eelkõige Aafrika, Aasia, Okeaania ja Lõuna- Ameerika riikidele.

"Mulle tundub, et see on fantastiline idee," avaldas Argentina jalgpallilegend Diego Maradona otsusele poolehoidu. "See annab rohkem riike ja rohkem võimalusi. Lisandub riike, kes pole kunagi suutnud mängida sellisel tasemel."

Euroopa Jalgpalliklubide ühenduse sõnul on muudatuse taga pigem poliitilised ja majanduslikud aga mitte sportlikud põhjused. Eesti Jalgpalli Liit on olnud pikalt laienemise poolt ja andis seetõttu eelmise aasta veebruaris FIFA presidendi valimistel ka oma hääle Gianni Infantinole.