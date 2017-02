Vassiljev pärast kaotust põhirivaalile: me ei kasutanud oma võimalusi ära

Konstantin Vassiljev koos meeskonnakaaslastega. (Foto: Jagiellonia Białystok/Facebook)

Jagiellonia läks kevadringi esimeses kohtumises vastamisi nendega esikohta jaganud Lechiaga, kuid pidid vastaste 3:0 paremust tunnistama, vahendas Soccernet.ee.

"Ma arvan, et Gdanski meeskond on rohkem kogenum ning neil on individuaalselt osavamad mängijad," tunnistas käimasoleva hooaja parim pallur mängujärgselt. "Meil oli sama palju väravavõimalusi, kuid me ei kasutanud neid ära - nii juhtub jalgpallis."

Kaotus otsesele konkurendile tähendab seda, et nüüd jääb esikoht kolme punkti kaugusele. "Me läheme koju tühjade kätega, aga pole põhjust pisaraid valada. Meie mõtted on juba järgmise mängu juures, kui kohtume Leczna Gornikuga," ütles Eesti koondislane.

Kohtumine liigatabelis väljalangemistsoonis paikneva Gornikuga leiab aset eeloleval reedel Bialystokis. Kui Jagiellonia kaotab teisena liiga liidrile kolme punktiga, siis kolmandal kohal olev tiitlikaitsja Varssavi Legia jääb omakorda Jagielloniast maha kõigest ühe silmaga.