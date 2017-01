Hiina jalgpalliklubid ostsid mullu piiritaguseid mängijad enam kui 450 miljoni USA dollari eest

Hulk (Foto: AFP/Scanpix)

Hiina jalgpallis on hakatud suurtes kogustes kulutame alles hiljuti, sest 2013. aastal tasuti rahvusvaheliste üleminekute eest "vaid" 27,8 miljonit ja tunamullu 168,3 miljonit USA dollarit. Nende arvudega paikneb Hiina vastavas edetabelis suurliigade Inglismaa, Saksamaa, Hispaania ja Itaalia järel viiendal kohal.

Mullu hangiti väga palju kalleid Euroopas pallinud mngijaid. Näiteks Shanghai SIPG maksis Peterburi Zeniidile brasiillase Hulki eest 60 miljonit dollarit. Siiski võib oodata, et see number lähiajal sarnases tempos ei tõuse, sest 2017. aastaks on kehtestatud välismängijate piirang. Iga klubi saab hankida kuni viis välismängijat, kellest korraga platsil tohib olla kolm.

Mullu olid kõige suuremad kulutajad siiski Inglismaa klubid - nende vastav number ulatus lausa 1,37 miljardi USA dollarini (ca 1,28 miljardit eurot), nende seas ka Paul Pogba maailmarekordiline üleminek Torino Juventusest Manchester Unitedisse (116 miljonit).

Võrreldes 2015. aastaga maksti eelmisel aastal uute piiritaguste mängijate eest maailmas 14% rohkem ehk kokku 4,79 miljardit dollarit (ca 448 miljardit eurot). Vastavas arvus ei kajastu ühe riigi piires tehtud tehingud.