Saalijalgpalliliigas algab uus aasta mänguderohkelt

Saalijalgpall ehk futsal (Foto: SIPA/Scanpix)

Kaheksast kõrgliigameeskonnast neli on seni pidanud üheksa kohtumist, kaheksal korral väljakul käinud võistkonnad tulevad sel nädalal platsile kahel korral.

9. voorus on peetud üks kohtumine, kui Narva United FC alistas 21. detsembril 7:2 Sillamäe Molycorp Silmeti. Teised vooru kohtumised peetakse täna õhtul, kui Nõmme BSC Olybet võõrustab Kiilis kell 19.15 Sillamäe JK Dinat ning SK Augur Enemat samal ajal Kristiine Spordihallis FC Cosmost. FC Rinopal – FC Ararat TTÜ matš algab Viimsis kell 20.35.

Nädalavahetusel toimub kolm 10. vooru mängu. FC Molycorp Silmet võõrustab Sillamäel reedel, 7. jaanuaril kell 21.00 FC Ararat TTÜ-d. Laupäeval, 8. jaanuaril toimub kaks mängu järjest Kiili Spordihoones – kell 17.00 kõlab avavile FC Cosmos – SJK Dina kohtumises, kell 19.15 alustavad Nõmme BSC Olybet – Narva United FC.

Liigatabeli liider on Augur Enemat 22 punktiga (üheksast mängust), teist kohta hoiab Narva United 19 punktiga (9). Kolmas on 17 punktiga (9) FC Rinopal ning neljas FC Cosmos, kellel on 12 punkti juures võrreldes mitme konkurendiga mäng varuks. Sarnaselt Cosmosele on 12 punkti kogunud FC Molycorp Silmet (9). Tabeli alumise kolmiku moodustavad Nõmme BSC Olybet, SJK Dina ja FC Ararat TTÜ vastavalt kuue, viie ja nelja punktiga (kõikidel peetud kaheksa kohtumist).

Saaliliiga põhiturniir lõpeb 12. veebruaril. Seejärel toimuvad play-off kohtumised, kuhu pääsevad põhiturniiri kuus paremat.