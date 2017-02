Tallinna Flora uus kapten: mul on selleks rolliks kõik omadused olemas

Mullu Eesti jalgpallimeistrivõistlustel neljandaks jäänud Tallinna Flora alustab tänavust hooaega uue kapteniga, kelleks määrati kolmel korral Eesti koondist esindanud 23-aastane keskväljamängija Brent Lepistu.

"See ei ole minu jaoks uueks kogemuseks, sest olen ka noorena kapten olnud," ütles Lepistu ETV spordisaatele. "Ma arvan, et mul on selleks rolliks kõik vajalikud omadused olemas."

Kui eesti keelt rääkiv grusiin Zakaria Belgarišvili välja arvata, koosneb eelmise hooaja neljas meeskond vaid Eesti mängijatest. Uue kapteni sõnul ei pruugi mängupilt hooaja alguses olla küll nii atraktiivne kui eelmise hooaja lõpus, kuid kõige tähtsam on distsipliin vormistada väljakul tulemuseks. "Mängupilt ei ole kõige olulisem, vaid oleks vaja kohe tulemust näidata, et olla tiitliheitluses sees," lisas Lepistu.

Floraga treenib ka pikalt vigastuspausilt naasev 121 mängu Eesti koondises pidanud kaitsja Enar Jääger, kes kuulus viimati klubi rivistusse kaks hooaega tagasi. "Tal on olemas variandid Skandinaaviast, kuid kui need plaanid ei realiseeru, siis tuleb ta Florasse," sõnas Flora president Pelle Pohlak. "Meie uks on talle avatud ja tema saatus võiks paari nädala jooksul selgeks saada."