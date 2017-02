Ilja Antonov debüteeris Austria esiliigas väravasööduga

Eesti U-17 jalgpallikoondise peatreener on tänavu Norbert Hurt, kes loodab pikas perspektiivis noori juhendades leida vajalikke mängijaid A-koondisele. Noortekoondise aasta teeb kindlasti eriliseks asjaolu, et sügist EM-valikturniiri võõrustab just Eesti.