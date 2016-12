Jalgpalliajakirjanik videokordustest: kogu protsess on liiga kohmakas

Turniiri tegi eriti huvitavaks see, et esimest korda katsetati mängude jooksul videokorduseid, mis nii mõnelgi korral palju võrdlemisi segaseid olukordi tekistasid. Nii määrati nt poolfinaalis üks penalti alles mõned minutid pärast olukorda ennast. Teises poolfinaalis kulus aga Cristiano Ronaldo löödud viimase minuti värava äralugemiseks samuti mitu minutit. Kõik see näitas, et kuigi mitmed tähtsad juhtumid läbi ajaloo on andnud tugevalt mõista, et videokordused on vajalikud, ei saa eelmisel nädalal nähtud süsteem kahtlemata lahenduseks olla.

"Olles olnud pikalt koservatiivse suhtumisega, olen viimastel aastatel jõudnud veendumuseni, et tehnilist revolutsiooni ei saa pidurdada," tunnistas jalgpalliajakirjanik Ott Järvela Õhtulehest Vikerraadiole antud intervjuus. "Tehnoloogia sekkumine jalgpalli on paratamatu protsess. Tähtis on selle õige juhtimine, et ei kaoks jalgpallimängu alusväärtused, millest põhiline on voolavus ja hoog. Näiteks väravajoone tehnoloogiaga ei ole mingit probleemi, sest see ei sega mängurütmi mingilgi moel. Klubide MM-il nähtud videokorduste süsteem oli aga väga toores. Sellisel moel need jalgpalli ei kõlba, sest rikuvad mängu ära. Tahaks loota, et FIFA-l on mõistus peas ning tehnoloogia protsessi tuleb kiirendada. Esimeseks mõtteks on see, et videokordustele tuleks määrata ajalimiit. Lisaks sellele võiks otsuse langetada videokohtunik. Praegu on kogu protsess liiga kohmakas."