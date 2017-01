Esiliiga avakohtumises lähevad vastamisi Kuressaare ja Tarvas

Rakvere JK Tarvas (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Jalgpallipüramiidis Premium liiga järel teisel kohal olev Esiliiga alustab neljapäeval, 2. märtsil kahe kohtumisega, mis algavad kell 19. Nendes lähevad vastamisi taas Esiliigasse tõusnud FC Kuressaare ja mullu kõrgliigas pallinud Rakvere JK Tarvast ning Tallinna FC Flora U21 ja JK Tallinna Kalev.

Laupäevases avavoorumatšis kohtuvad FCI Tallinn U21 – Tartu FC Santos kell 13 Infoneti Lasnamäe staadionil. Pühapäeval, 5. märtsil kell 13 lähevad Maardu kunstmurul vastamisi Maardu Linnameeskond – Tallinna FC Levadia U21, kell 16 kõlab avavile Tartu Annelinna staadionil, kus Tartu JK Welco kohtub FC Elvaga.

Esiliigas mängitakse aasta jooksul 36 vooru ning hooaeg kulmineerub otsustavate matšidega 5. novembril, kui kõik viis mängu algavad kell 13. Esiliiga kalendri leiab jalgpall.ee portaalist.

Esiliiga B hooaja esimene mäng leiab aset kolmapäeval, 1. märtsil kell 19, kui Nõmme Kalju FC U21 mängib Hiiu staadionil Raasiku FC Jokeriga. Teised Esiliiga B avavooru mängud toimuvad pühapäeval, 5. märtsil. Kell 13 lähevad vastamisi JK Sillamäe Kalev U21 – Viimsi JK (Sillamäe kunstmuru), Kohtla-Järve JK Järve – Vändra JK Vaprus (Ahtme kunstmuru) ja Paide Linnameeskond U21 – JK Tallinna Kalev U21 (Paide kunstmuru). Kell 16 algavas mängus lõpetavad avavooru Keila JK – Tartu JK Tammeka U21 (Keila kunstmuru).

Esiliiga B tasandil mängitakse sarnaselt Premium liiga ja Esiliigaga 36 vooru. Viimase vooru mängud toimuvad 5. novembril kell 16. Esiliiga B kalendri uueks hooajaks leiab jalgpalliliidu koduleheküljelt.

Jalgpallihooaja eel on võimalik meeskondadel ette valmistuda Taliturniiril, mille ajakavad leiab samuti jalgpall.ee portaalist. Hetkel on B-turniiril juba mängimas Esiliiga võistkonnad JK Tarvas ja Maardu Linnameeskond. C-, D ja E-turniiridega, kus osalevad teised Esiliiga ja Esiliiga B meeskonnad, tehakse algust jaanuari lõpus.

Jalgpallihooaeg algab pühapäeval, 26. veebruaril kell 13, kui Superkarikale heitlevad FCI Tallinn – FC Flora. Premium liiga esimene kohtumine toimub 3. märtsil, kui FCI Tallinn sõidab külla Tartu JK Tammekale.