West Ham lõpetas Käidi ja Fulhami kaheksamängulise kaotusteta seeria

Mattias Käit (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

West Ham läks kodus 1171 pealtvaataja ees avapoolaja keskel juhtima ning oma teine värav löödi matši viimasel minutil, vahendab Soccernet.ee.

Täismängu kaasa teinud Eesti koondislane Mattias Käit tekitas 0:1 kaotusseisus olles 82. minutil väga hea võimaluse meeskonnakaaslasele, kes ei suutnud palli väravavahist mööda saata.

Liigatabelis on Fulham 32 punktiga teine, West Ham on 28 silmaga viiendal ehk viimasel ülemineku-play-off'i viival kohal. Liidril Swanseal on 42 punkti. Liiga lõpuni on jäänud neli vooru.